Schauspieler Jannik Schümann hat sich mit Freund verlobt!

Vor über drei Jahren überraschte der deutsche Schauspieler Jannik Schümann (31) seine Fans mit einer süßen Nachricht: Er ist vergeben! Der Glückliche? Yoga-Lehrer Felix Kruck (37). Seitdem teilen die beiden immer mal wieder kleine Einblicke in ihre Beziehung mit ihren Fans. Und nun überraschen sie diese mit einer besonders schönen Neuigkeit. Jannik und Felix haben sich verlobt. Das verkündet der "Charité"-Darsteller total happy mit einem Instagram-Beitrag. "Der Moment als ich 'Fuck Yeah' sagte", betitelt der Hamburger seinen Post und fügt dem Ganzen ein Ring-Emoji hinzu.

Seine Fans freuen sich für den 31-Jährigen mit. "Ich freue mich riesig für dich und euch!! Alles Liebe", "Oh wow, herzlichen Glückwunsch euch" oder "Von Herzen die allerbesten Glückwünsche! Auf dass ihr immer glücklich seid", kommentieren einige begeisterte Follower. Doch auch die Promifreunde des Paares lassen es sich nicht nehmen, den beiden ihre Glückwünsche mitzuteilen. "Wie toll, herzlichen Glückwunsch", schreibt Riccardo Simonetti (31). Moderator Jochen Schropp (45) ist ebenfalls total aus dem Häuschen: "Herzlichen Glückwunsch. So unfassbar süß!"

Ende 2020 ging Jannik mit seinem Coming-out an die Öffentlichkeit. Die Reaktion seiner Community sei damals auch sehr positiv gewesen, wie er gegenüber dem Podcast "Gute Typen" verriet: "Es hat mir Hoffnung gegeben, dass wir doch schon so weit sind." Dennoch habe sich seit seinem Coming-out vor allem nichts an seiner Beziehung zu Felix geändert. "Natürlich hat es uns auf eine Art ein stärkeres Fundament gegeben. Aber die Art, wie wir unsere Beziehung leben, hat sich nicht verändert. Ich bin auch vorher schon Hand in Hand mit ihm durch die Stadt gelaufen, aber jetzt ist es viel freier", erzählte er in einem früheren Interview mit Promiflash.

Felix Kruck und Jannik Schümann

Jannik Schümann und Felix Kruck, Schauspieler und Yoga-Lehrer

Felix Kruck und Jannik Schümann im November 2021 in Berlin

