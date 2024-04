Opening mit Jannik Schümann: Kleine Panne bei "Let's Dance"!

Let's Dance geht heute Abend in eine neue Runde – aber der Start verlief etwas holprig! Zu Beginn der Show fegten zunächst die zwei Gäste Jannik Schümann (31) und Emma Nova über das Tanzparkett, während die anderen Kandidaten ihnen beim Opening Gesellschaft leisteten. Normalerweise werden alle Paare dazu nacheinander vorgestellt, aber der Sprecher verhaspelte sich: Zweimal wurden Massimo Sinató (43) und Lulu Lewe hintereinander genannt – Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) wurden gar nicht vorgestellt! Das entging den Zuschauern zu Hause natürlich nicht! "Da hat der Patrick einfach mal Alexandru und Sophia vergessen…", bemerkte ein Fan auf der Plattform X.

Abgesehen vom kleinen Patzer in der Ansage wurde den Zuschauern heute Abend aber etwas anderes geboten: Die Schauspieler Jannik und Emma feierten nämlich ihr "Let's Dance"-Debüt und promoteten so ihre neue Serie. Besonders der gut aussehende "Sisi"-Star erfreute die Fans. "Richtig gut tanzen kann der Jannik Schümann aber nicht. Egal, reicht ja, dass er hübsch aussieht", witzelt ein Zuschauer auf X. Ein anderer User wünscht sich den Hottie in der nächsten Staffel: "Kann Jannik Schümann nächstes Jahr bitte als Kandidat wiederkommen?"

Trotz des holprigen Starts müssen die "Let's Dance"-Kandidaten heute Abend alles geben – wie jede Woche ist es für ein Paar nämlich heute Abend das letzte Mal. Laut einer Promiflash-Umfrage könnte es dabei für einen Promi eng werden: Von insgesamt 2.896 Teilnehmern waren immerhin 1.250 Fans, was 43,2 Prozent entspricht, der Meinung, dass Ann-Kathrin Bendixen heute Abend die wenigsten Anrufer und Punkte der Jury bekommen wird.

Getty Images Jannik Schümann bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

