Schauspieler Jannik Schümann hat seinen Bachelor bestanden

Jannik Schümann (32) ist jetzt Uni-Absolvent! Neben seiner erfolgreichen Karriere als Schauspieler drückte der gebürtige Hamburger in den vergangenen Jahren die Schulbank und absolvierte ein Studium. Nun hat er seinen Abschluss in der Tasche, wie der Filmstar mit einem Foto seiner Bachelor-Urkunde auf Instagram verkündet. Mit einer Note von 1,4 hat er sein Englischstudium mit dem Zweitfach Medienwissenschaften abgeschlossen. Auch welchen Titel seine Bachelorarbeit hat, gibt er preis – und die passt zu seiner Karriere. Er beschäftigte sich darin nämlich mit dem Queer-Coding in Disney-Filmen.

2017 hat der 32-Jährige sein Studium angefangen. Es ist nicht üblich für so erfolgreiche Schauspieler, neben dem stressigen Job noch für die Uni zu büffeln und einen Abschluss anzustreben. Im Interview mit Rheinische Post betonte Jannik: "Ich studiere nicht, weil ich später diesen Beruf ausüben möchte, sondern um meinen Kopf mit anderen Dingen zu füllen. Ich möchte mein Wissen erweitern und nicht einschlafen."

Jannik hatte bereits im Alter von neun Jahren seine erste Rolle als Mozart im gleichnamigen Musical in seiner nordischen Heimatstadt. Darauf folgten einige Fernsehfilme und Serien sowie Hörspiele, die er einsprach. Einem breiteren Publikum wurde er durch die Filme "Homevideo", "LenaLove" und "Jugend Ohne Gott" bekannt. Seit 2021 ist er als Kaiser Franz in der Serie "Sisi" zu sehen. Aber auch privat läuft es für ihn super: Seit fast vier Jahren ist er mit seinem Partner Felix Kruck (38) zusammen – seit diesem März sind die beiden sogar verlobt.

Getty Images Jannik Schümann, Schauspieler

Getty Images Felix Kruck und Jannik Schümann im November 2021

