Darf sich Kim Gloss (29) über einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Die ehemalige DSDS-Kandidatin erwartet derzeit ihr zweites Kind. Nach ihrer Tochter Amelia (9), die aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (35) stammt, ist es der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin. Ihre Schwangerschaft teilt die Influencerin offen im Netz. Nun machte die werdende Zweifachmama sogar eine ganz besondere Ankündigung: Kim feierte eine XXL-Gender-Reveal-Party und verriet das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

Via Instagram teilte die 29-Jährige einen Clip, in dem Eindrücke der aufwendigen Sause zu sehen sind. Zusammen mit Alex und umgeben von ihren Liebsten, brachte Kim auf dem Wasser einen riesigen Ballon zum Platzen. Anschließend schoss rosa Farbe aus zahlreichen Kanonen: Somit erwartet Kim wieder ein Mädchen! Die Freude darüber stand den werdenden Eltern deutlich ins Gesicht geschrieben.

In welchem Monat sich Kim schon befindet, hat sie bisher noch nicht verraten. Dafür erzählte die Sängerin aber, dass sie ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen will – wie auch schon die kleine Amelia. Diese Entscheidung gefällt aber nicht jedem. "Das ist doch jedem selbst überlassen", wehrte sich Kim gegen die Kritik.

Anzeige

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Januar 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im März 2022

Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de