Er fühlt sich einsam und allein. Seit knapp drei Wochen gehen der Tesla-Gründer Elon Musk (50) und die Sängerin Grimes (34) getrennte Wege. Und das, obwohl die beiden erst vor Kurzem zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Im Dezember kam ihre Tochter Exa Dark Sideræl Musk mithilfe einer Leihmutter auf die Welt. Elon scheint die Trennung von seiner Geliebten jedoch noch nicht ganz verkraftet zu haben.

In einem Interview mit Business Insider zeigte der Unternehmer eine seltene emotionale Seite von sich. "Es gibt Zeiten, in denen ich einsam bin", gestand er. "Ich bin sicher, dass es Zeiten gibt, in denen jeder einsam ist", so Elon weiter. "Wenn ich zum Beispiel an einer Rakete arbeite und allein in meinem kleinen Haus wohne, vor allem, wenn mein Hund nicht dabei ist, dann fühle ich mich ziemlich einsam, weil ich allein in einem kleinen Haus ohne Hund bin."

Elons Worte scheinen auszudrücken, wie einsam er sich nach der Trennung von seiner Ex und seinen Kindern fühlt. Grimes hingegen soll bereits eine neue Partnerin an ihrer Seite haben, die WikiLeaks-Leakerin Chelsea Manning (34). Sie sollen laut Radar online sogar schon in Grimes' Haus in Texas zusammen leben – das gleiche Haus, das Elon für seine Ex und ihre beiden Kinder verlassen hat.

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-12, 2021 in New York

Getty Images Elon Musk und Grimes bei der MET-Gala 2018

Getty Images Chelsea Manning, 2019 in Virginia

