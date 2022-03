Der Oscar-Abend bot eine Menge Highlights! Bereits zum 94. Mal wurden die Academy Awards in Hollywood verliehen. Beyoncé (40) eröffnete den Abend mit einer beeindruckenden Performance ihres Hits "Be Alive", für den sie und Dixson auch in der Kategorie "Bester Filmsong" nominiert waren. Auch Billie Eilish (20) performte im Laufe des Abends ihren Song "No Time To Die". Letztendlich machte tatsächlich Billie das Rennen und ergatterte ihren ersten Oscar!

Beyoncé und Dixson, Lin-Manuel Miranda (42), Van Morrison und Diane Warren (65) waren ebenfalls in der Kategorie nominiert. Letztendlich konnte aber Billie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences überzeugen. Ihre Freude konnte die 20-Jährige nicht verbergen und hüpfte vor Freude auf und ab, bevor sie ihren Bruder Finneas umarmte. Die beiden produzierten den Track zusammen, auch er bekam einen Oscar. "Wow, oh mein Gott! Leute, das ist so unglaublich, danke an unsere Familie...", stammelte sie aufgeregt.

Einige Awards wurden schon vorab verliehen. Unter anderem auch der Preis für die beste Filmmusik. Der deutsche Komponist Hans Zimmer (64) durfte den Goldjungen mit nach Hause nehmen – er war für die Filmmusik zu dem Film "Dune" ausgezeichnet worden.

Getty Images Finneas und Billie Eilish bei den Oscars 2022

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im Dezember 2021

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

