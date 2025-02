Ariana Grande hatte eine schützende Hand über "Wicked"

Ariana Grande (31), bekannt als Sängerin und Schauspielerin, nahm am Dienstagabend an einem besonderen Event im DGA Theater teil, wo sie gemeinsam mit Billie Eilish (23) über ihre Arbeit am Musical-Film Wicked sprach. Dabei offenbarte sie augenzwinkernd, sich bei den Dreharbeiten wie eine "beschützende Nerdin" gefühlt zu haben. Besonders wichtig war ihr, dass Änderungen am berühmten Bühnenmusical nicht ohne emotionalen Bezug vorgenommen wurden. Ariana erzählte unter anderem, wie sie mit Produzenten über musikalische Entscheidungen debattierte, vor allem über eine geplante Version von "Popular", die Hip-Hop-Elemente enthielt. "Ich fragte mich: 'Wie kann ich dieses Gespräch auf liebevolle und respektvolle Weise führen?' Ich dachte: 'Das darf nicht passieren.'", sagte sie lachend.

Die offene und charmante Gesprächsrunde offenbarte auch den gegenseitigen Respekt und die Bewunderung der beiden Musikerinnen füreinander. Billie, die selbst ein großer Fan von Ariana und "Wicked" ist, erzählte von einer Anekdote, die bis in ihre Teenagerjahre zurückreicht: Auf ihrem persönlichen YouTube-Kanal habe sie 2014 unter einem Interview von Ariana kommentiert: "Ich bin Team Ari." Für Ariana war das ein amüsanter Rückblick, und sie zeigte sich sichtlich gerührt. Während des Abends schwärmten beide Frauen voneinander und betonten, wie inspirierend ihre kreativen Visionen und Talente seien. Billie sagte stolz: "Ich liebe diese Frau und diesen Film so sehr."

Abseits ihrer Rolle als Glinda im Film "Wicked", für die sie für einen Oscar nominiert ist, deutete Ariana an, dass sie sich auch zukünftig weiteren Schauspielprojekten widmen könnte. "Ich habe das Gefühl, dass ich so viele wunderbare künstlerische Möglichkeiten habe", erklärte sie während der Gesprächsrunde. Die Multi-Talentierte hat seit ihren frühen Tagen als Schauspielerin in "Victorious" eine beeindruckende Karriere hingelegt, sowohl auf der Leinwand als auch in der Musik. Ihre Liebe für Musicals kommt nicht von ungefähr: Ariana hat bereits in mehreren Interviews betont, dass sie mit Musical-Songs aufgewachsen ist und diese einen besonderen Platz in ihrem Herzen einnehmen. Fans dürfen also gespannt sein, wohin sie ihr Weg als nächstes führen wird.

Getty Images Ariana Grande, November 2024

Getty Images Ariana Grande während der Palm Springs International Film Festival Awards, Januar 2025

