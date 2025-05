Anne Wünsche gönnt sich Billie-Eilish-Tickets für 1.300 Euro

Anne Wünsche (33) hat ihrer Tochter Miley Merten vor Kurzem einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: Für stolze 1.300 Euro ging es für die beiden zum Konzert von Billie Eilish (23) in der Uber Arena in Berlin, das am vergangenen Freitag stattfand. Da reguläre Tickets – offenbar sehr zu Annes Überraschung – schnell ausverkauft waren, schnappte sie sich kurzerhand zwei der letzten verfügbaren Lounge-Plätze. Pro Platz blätterte der Social-Media-Star 650 Euro hin. In einem Instagram-Post bereitete Anne anschließend die emotionale Erfahrung für ihre Fans auf und erklärte, warum sie keinen Moment gezögert hatte, für das besondere Erlebnis so tief in die Tasche zu greifen.

Die 33-Jährige betont in ihrem Post, dass für sie hier nicht das Geld im Vordergrund gestanden habe, sondern die Erinnerungen, die sie ihrer Tochter damit schenken konnte. "Ich wusste: Ich erfülle Miley damit einen Traum, den sie nie vergessen wird", so Anne, die sich in ihrem Profil stolz als "siebenstellige Unternehmerin" bezeichnet. Auf Instagram erntete sie für diese spontane Entscheidung einigen Zuspruch. So schrieb etwa ein Fan: "Ich würde keine Sekunde zögern, wenn es der Wunsch meines Kindes ist … wenn ich es mir leisten kann." Andere kritisierten hingegen den unüberlegten Umgang der jungen Mutter mit Geld: "Wenn es wirklich ein Traum des Kindes ist, kümmert man sich nicht in letzter Sekunde darum. Im Vorverkauf kosteten die Tickets nur 130 Euro."

Anne startete ihre Karriere einst als Schauspielerin in der RTL-II-Soap Berlin - Tag & Nacht, wo sie ab 2011 als Hanna Fischer einem breiten Publikum bekannt wurde. Mit ihrer charmant-chaotischen Rolle gewann sie schnell eine große Fangemeinde und etablierte sich als feste Größe im Reality- und Social-Media-Kosmos. Nach ihrem Ausstieg aus der Serie baute sie sich eine Karriere als Influencerin auf, mit Schwerpunkten auf Finanzen, Familie und Lifestyle. Auf Instagram und YouTube teilt Anne oft private Einblicke in ihr Familienleben und bietet Kritikern damit regelmäßig eine breite Angriffsfläche – auch, weil ihre drei Kinder immer wieder im Mittelpunkt ihrer Geschichten stehen.

Getty Images Billie Eilish im März 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter, Januar 2025

