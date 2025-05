So landete Yungbluds D*ckpic abgedruckt in einem Magazin

2019 ging ein Foto von Rocker Yungblud (27) und Billie Eilish (23) auf dem Coachella viral. Darauf hockt der Brite in Shorts neben der Sängerin. In der Hocke öffnete sich allerdings sein Hosenbein und gab den Blick auf sein bestes Stück frei. Seitdem wurde viel im Netz darüber gelacht und spekuliert, ob die Entblößung beabsichtigt war. Im Podcast "Dream On" klärt der Musiker das Ganze jetzt auf. Der Grund für den fehlenden Schlüpfer sei demnach die Lederhose gewesen, die Yungblud zuvor trug. "Ich bin auf dem Coachella und es ist heiß in Lederhosen. Ich sollte zu einer Party einer Plattenfirma und habe zu Shorts gewechselt, aber ich hatte keine Unterwäsche an", erzählt er.

Aufgrund seiner Vorliebe für Lederhosen trage er sowieso selten Unterhosen und als er auf die Party ging, habe er sich noch gedacht, aufpassen zu müssen. "Ich dachte mir nur: 'Okay, okay, ich muss hier vorsichtig sein, weil ich Shorts anhabe.' [Und dann] sagte jemand: 'Jo, Billie, Yungblud, kommt zusammen'", erinnert Yungblud sich. Als er sich für das Foto bückte, war es dann wohl schon zu spät, die Situation noch zu retten. Die Aufnahme wurde anschließend in einer Zeitschrift veröffentlicht und der 27-Jährige habe sich damals gefragt, warum niemand seinen Fauxpas hinterfragte: "Wie kann es sein, dass niemand sagt: 'Moment mal. Sein verdammter Sch**nz ist an der Seite seines Beins?'"

Seiner Karriere tat dieser Ausrutscher allerdings keinen Abbruch. Yungblud ist heute ein gefeierter Künstler, der seine Fans mit seinen oft tiefgründigen Songs begeistert. 2017 schaffte er den Durchbruch, als er am Soundtrack der Serie Tote Mädchen lügen nicht mitwirkte. Ein Jahr später erschien sein Debütalbum. In seinen Texten verarbeitet Dominic Richardson, wie Yungblud bürgerlich heißt, meist sensible und private Themen – dabei geht es beispielsweise um Sexualität und die eigene Identität. Beides sind Aspekte, mit denen Yungblud bewusst sehr offen umgeht. Mit nur 16 Jahren zog er nach London, um freier sein zu können, wie er in einem Interview mit Billboard erklärte. 2020 outete er sich als pansexuell und lebt dies auch offen aus.

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Yungblud beim Coachella 2023

