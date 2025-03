Ein Paar? Billie Eilish und Nat heizen die Liebesgerüchte an

Seit einigen Monaten wird spekuliert, ob Billie Eilish (23) und Nat Wolff (30) miteinander anbandeln. Nun sorgen die Sängerin und der Schauspieler dafür, dass die Gerüchteküche brodelt. Die beiden wurden am Montagabend nach den iHeartRadio Music Awards zusammen gesichtet. Auf Schnappschüssen, die auf dem Social-Media-Account von Deuxmoi veröffentlicht wurden, befinden sich die "Birds of a Feather"-Interpretin und der "Margos Spuren"-Star gemeinsam in einem Auto: Billie sitzt hinter dem Steuer, während Nat auf dem Beifahrersitz Platz nimmt.

Die ersten Gerüchte um eine Romanze entstanden im vergangenen Jahr, als der "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Darsteller eine Rolle im Musikvideo von Billies "Chihiro" übernahm. Nat und sein Bruder Alex Wolff, die seit vielen Jahren gemeinsam Musik machen, eröffneten außerdem die "Hit Me Hard and Soft"-Tour der 23-Jährigen – was die Spekulationen weiter verstärkte. Nachdem sie immer häufiger zusammen erwischt wurden, behauptete eine Quelle gegenüber der Gossip-Seite, dass sie definitiv ein Paar sind: "Es ist zu 100 Prozent sicher."

Bisher äußerte sich keiner der beiden zu dem vermeintlichen Verhältnis. Es ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich, dass Billie ihre Beziehung zu dem 30-Jährigen bestätigen wird. Nachdem sie sich als bisexuell geoutet hatte, betonte sie in einem Gespräch mit Vogue, ihr Liebesleben in Zukunft privat zu halten. "Ich wünsche mir, dass niemand irgendetwas über meine Sexualität oder mein Dating-Leben weiß. Nie, nie, niemals. Und ich hoffe, dass sie es nie wieder tun werden", erklärte die Musikerin.

Getty Images Nat und Alex Wolff im Februar 2025

Getty Images Billie Eilish im März 2025

