Was läuft wirklich zwischen Billie Eilish und Nat Wolff?

Billie Eilish (23) und Nat Wolff (30) sorgten bei den iHeartRadio Music Awards am Montagabend für Aufsehen, als sie gemeinsam die Veranstaltung verließen. Sofort wurde spekuliert, ob die beiden Stars mehr als nur Freunde sind. Ein Insider stellte gegenüber der Daily Mail aber klar: "Billie und Nat sind nur Freunde." Mehr noch – sie sollen vielmehr wie Geschwister zueinander stehen. "Es gibt keine Romanze zwischen ihnen. Billie interessiert sich momentan mehr für Frauen", ergänzte die Quelle.

Ihr freundschaftliches Verhältnis begann angeblich bei einer Oscar-Afterparty, bei der Billie und Nat sich über ihre gemeinsame Erfahrung mit dem Tourette-Syndrom näher kamen. Zusätzlich spielt Nats Bruder Alex Wolff eine besondere Rolle in ihrer Verbindung – er ist aktuell mit Nat als Vorband auf Billies "Hit Me Hard and Soft"-Tour unterwegs. Alex bezeichnete Billie sogar als seinen "Zwilling". In einem Video-Interview mit Vogue aus dem Jahre 2024 erinnerte sich auch Billie daran, wie sofort eine natürliche Harmonie zwischen ihr und den Brüdern entstand: "Eure Familie ist das Beste, was mir je passiert ist", schwärmte die Sängerin.

Nat, bekannt aus Billies selbst produziertem Musikvideo "Chihiro", kennt die Sängerin inzwischen gut. Im Clip zeigen sie eine beeindruckende Chemie, die laut Billie die tiefe, unausweichliche Verbindung zwischen Menschen symbolisieren soll. Privat wünscht sich Billie jedoch mehr Abstand zur Aufmerksamkeit, die ihre Beziehungen und ihre Sexualität auslösen. Nach einem unfreiwilligen Coming-out betonte die neunmalige Grammy-Gewinnerin kürzlich in einem Interview mit Vogue, dass sie zukünftig keine Details über ihr Liebesleben oder ihre Vorlieben mehr preisgeben möchte. "Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität", sagte Billie frustriert. Die Sängerin verriet auch, dass sie sich mehr Normalität und Privatsphäre wünsche, um wie jeder andere Mensch in Ruhe mehr über sich selbst zu lernen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nat Wolff, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish im März 2025

Anzeige Anzeige