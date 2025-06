Doch verliebt? Billie Eilish knutscht in Venedig mit Nat

Billie Eilish (23) und Nat Wolff (30) haben mit einem romantischen Auftritt in Venedig für Schlagzeilen gesorgt. Am Wochenende wurden die Sängerin und der Schauspieler auf einem Balkon in der italienischen Stadt gesichtet, wie sie sich küssten und Champagner genossen. Die neuen Fotos, die von Deuxmoi veröffentlicht wurden, zeigen das Paar vertraut und innig – und sind damit eine deutliche Bestätigung für ihre Liebe. Bereits seit vergangenem Jahr kursierten Gerüchte über eine mögliche Beziehung, doch erst jetzt scheinen die Aufnahmen die Romanze zu beweisen.

Spannend ist die Wendung vor allem, da die beiden Stars bislang betont hatten, nur Freunde zu sein. Insidern zufolge, die gegenüber Daily Mail einige Details ausplauderten, sollen Billie und Nat eine freundschaftliche Verbindung wie Geschwister gehabt haben. Außerdem hieß es lange, dass die Künstlerin sich hauptsächlich für Frauen interessieren würde. Ob sich aus einer intensiven Freundschaft also nun eine romantische Beziehung entwickelt hat oder ob die Gerüchte früher falsch interpretiert wurden, ist bis dato unklar.

Doch Billie begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer neuen Romanze, sondern auch mit ihrer Tour! Vor einigen Tagen erfüllte Anne Wünsche (33) ihrer Tochter Miley Merten in diesem Kontext einen großen Traum: Die Influencerin organisierte spontan exklusive Tickets für Berlin. Auf Instagram erzählte Anne, sie habe für zwei Lounge-Plätze insgesamt 1.300 Euro bezahlt. "Ich wusste: Ich erfülle Miley damit einen Traum, den sie nie vergessen wird", schrieb die Social-Media-Queen nach dem Abend.

Billie Eilish, Februar 2025

Anne Wünsche, Influencerin

