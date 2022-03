"And the Oscar goes to…": "Coda"! Es ist wieder so weit: Zum 94. Mal findet die Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood statt. Wie jedes Jahr werden namhafte Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien für ihre Leistung geehrt. Unter anderem wird natürlich auch der beste Film ausgezeichnet. 2022 gewann das Meisterwerk "Coda" in der Kategorie "Bester Film" – und auch noch in zwei weiteren Kategorien!

Nominiert waren die Filme "Belfast", "Coda", "Don’t Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power Of The Dog" und "West Side Story" – letztendlich zeichnete die Academy of Motion Picture Arts and Science aber "Coda" als besten Film aus. Der Produzent Patrick Wachsberger nahm den Preis entgegen und zeigte sich bei seiner Dankesrede sehr emotional: "Danke an die Academy, dass 'Coda' heute Nacht Geschichte schreiben durfte. Danke an den unglaublichen Cast. Ihr Leute habt auf und hinter der Leinwand eine wundervolle Familie ergeben."

Der Film thematisiert die Geschichte einer hörenden Teenagerin, deren Familie komplett gehörlos ist – darum applaudierte das Publikum nach der Auszeichnung auch auf Gebärdensprache. Der Coming-of-Age-Film wurde auch noch in den Kategorien "Bester Nebendarsteller" und "Bestes adaptiertes Drehbuch" nominiert – und räumte dreifach ab.

Getty Images Der "Coda"-Cast

Getty Images Troy Kotsur bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images "Coda"-Cast und -Crew bei den Oscars

