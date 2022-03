Wer konnte den begehrten Goldjungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" ergattern? Schon zum 94. Mal werden die Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag verliehen. Der erste Award des Abends wurde für die beste Nebendarstellerin vergeben – Schauspielerin Ariana DeBose (31) konnte sich in der Kategorie durchsetzen und gewann ihren ersten Goldjungen!

Ariana war sichtlich gerührt und aufgeregt, als sie ihre Auszeichnung auf der Bühne entgegennahm – die US-Amerikanerin war für ihre Performance in "West Side Story" ausgezeichnet worden. "Ich danke allen, die mich auf diese Bühne gebracht haben. Der Dreh war der Sommer meines Lebens", bedankte sich die Beauty mit Tränen in den Augen. Neben der 31-Jährigen waren folgende Schauspielerinnen auch in der Kategorie “Beste Nebendarstellerin” nominiert gewesen: Jessie Buckley, Judi Dench (87), Kirsten Dunst (39) und Aunjanue Ellis (53) hatten ebenso auf den Sieg gehofft.

Die Zuschauer gönnten Ariana ihre Auszeichnung aus tiefstem Herzen. "Ich habe Tränen in den Augen, ich freue mich so sehr für Ariana. Sie ist eine wahre Inspiration", schwärmte beispielsweise eine Twitter-Nutzerin.

