Endlich ist es wieder so weit: Die Crème de la Crème der Schauspielwelt hat sich für die Oscars rausgeputzt! Heute Nacht werden zum 94. Mal die Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood vergeben – die Verleihung startet in rund einer Stunde. Vorab fluten zahlreiche Stars und Sternchen den längsten Red Carpet der Welt. Hier kommt ein Auszug der schönsten Outfits...

Einen der schönsten Auftritte legte definitiv Jessica Chastain (45) hin! Die Beauty, die heute als beste Hauptdarstellerin abräumen könnte, begeisterte in einer rosé-fliederfarbenen Robe mit Tüllschleppe und Glitzerelementen. Vanessa Hudgens (33) dürfte mit ihrem eng anliegenden Cocktailkleid mit Pailletten für Schnappatmung gesorgt haben. Auch Timothée Chalamet (26) zeigte mit seinem offenen Funkel-Jackett sehr viel Haut! Nicole Kidman (54) setzte mit ihrem pastellblauen Kleid mit Glitzerschleppe und Puff-Taille wiederum ein sehr elegantes Statement. Und apropos elegant: Kodi Smit-McPhee (25) machte in seinem hellblauen Anzug eine Hammerfigur. Er ist heute als bester Nebendarsteller in "The Power Of The Dog" nominiert.

Auch Kirsten Dunst (39) war in ihrer fließenden roten Robe ein absoluter Hingucker! Sie posierte stolz mit ihrem Mann Jesse Plemons (33) für die Kameras – beide sind heute wie Kodi als Nebendarsteller in "The Power Of The Dog" nominiert. Einen schönen Pärchenauftritt gab es außerdem von Josh Brolin (54) mit seiner Frau Kathryn Boyd Brolin: Sie bezauberte in einem fliederfarbenen bodenlangen Dress und er ganz in Schwarz.

Getty Images Nicole Kidman bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Timothée Chalamet bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Vanessa Hudgens bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Kodi Smit-McPhee bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Lupita Nyong'o bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Jessica Serfaty bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Lily James bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Tati Gabrielle bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Josh Brolin mit seiner Frau Kathryn Boyd Brolin bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Regina Hall bei der 94. Oscar-Verleihung

Getty Images Sofia Carson bei der 94. Oscar-Verleihung

