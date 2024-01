"West Side Story"-Stars gedenken Schauspielerin Chita Rivera

Sie ist vielen ein Vorbild! Vor wenigen Tagen machte die traurige Nachricht die Runde, dass Chita Rivera im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Die Schauspielerin gilt als echte Ikone am Broadway. Berühmt wurde sie durch ihre Rolle der Anita in "West Side Story", denn sie war die Erste, die diese Figur verkörpert hatte. Damit ebnete sie den Weg für viele andere Darstellerinnen. Jetzt erweisen ihre Nachfolgerinnen Chita die letzte Ehre.

So meldet sich zunächst Rita Moreno (92) zu Wort. Sie ist in der ersten Verfilmung des Musicals von 1961 als Anita zu sehen. "Chita Rivera ist unsterblich. [...] Im Laufe der Jahre wurden wir immer mal wieder miteinander verwechselt, was ich als eine große Ehre betrachte", erklärt sie gegenüber People. 2021 wurde "West Side Story" erneut auf die Leinwand gebracht und für die Darstellung der Anita erhielt Ariana DeBose (33) sogar einen Oscar. "In ihrer Gegenwart zu sein, bedeutete Größe zu erblicken. [...] Ich bin untröstlich und doch immer inspiriert, da sie so vielen von uns gezeigt hat, was möglich ist", schreibt sie in Erinnerung an Chita auf Instagram.

Die Nachricht von Chitas Tod wurde vergangenen Dienstag durch ihre Familie bekannt. Ihre Tochter Lisa betonte gegenüber Deadline, dass die Schauspielerin "friedlich" gegangen sei. Die US-Amerikanerin soll nach kurzer Krankheit verstorben sein. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Getty Images Rita Moreno bei der Ford's Theatre Annual Presidential Gala im Juni 2023

Getty Images Ariana DeBose mit ihrem Oscar

Getty Images Chita Rivera, 2016

