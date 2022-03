Sein Leben hätte ganz anders verlaufen können. Mark Forster (39) ist einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands und hat nahezu alles erreicht, was man erreichen kann und hat bereits unzählige Auszeichnungen gewonnen. Erst kürzlich räumte er bei den Kids' Choice Awards richtig ab. Doch jetzt machte der "Au revoir"-Interpret ein überraschendes Geständnis. Sein Werdegang hätte eigentlich ein anderer werden können, wenn Daniel Hartwich (43) nicht gewesen wäre.

In einem Interview mit dem Radiosender 104.6 RTL plauderte Mark jetzt ganz offen über seine Anfänge in der Fernsehbranche. Vor rund 15 Jahren hätte er sich für einen Job beim TV-Sender Dmax beworben. "Für so eine Forschungssendung", so der The Voice of Germany-Juror. "Ich habe ein Casting mitgemacht und war in der Endrunde – kurz vor einer Karriere als Fernsehmoderator", erzählt er weiter. "Hab dann aber verloren – gegen Daniel Hartwich."

Wäre Mark heute Moderator des Dschungelcamps oder Let's Dance, wenn er sich damals gegen Daniel durchgesetzt hätte? Das wird er wohl nie erfahren. "Daniel Hartwich lebt mein Leben. Ich finde, ich habs auch besser gemacht", fügte der Sänger lachend hinzu. "Der soll nach Berlin kommen, dann machen wir noch mal ein Moderationscasting gegeneinander", forderte Mark Daniel heraus. Wer da wohl gewinnen würde?

Getty Images Mark Forster, Berlin 2022

Getty Images Mark Forster, Wien 2015

Getty Images Mark Forster, München 2019

