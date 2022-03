War Love Island seine erste und einzige TV-Erfahrung? Tom Szymanski suchte in der aktuellen Ausgabe der beliebten Kuppelshow nach der großen Liebe – so richtig rund lief es für den Hottie jedoch nicht. Weil der Funken bei keiner der Ladys überspringen wollte, musste er die Liebesinsel in der letzten Episode verlassen. Doch will Tom auch in Zukunft im TV zu sehen sein? Promiflash hat nachgehakt!

Im Interview mit Promiflash verriet Tom, wie seine Pläne für die Zukunft aussehen. "Für mich war von Anfang an klar, dass das für mich eine einmalige Sache ist. Ich liebe auch meinen Job", erzählte er und fügte hinzu, dass er nach seinem Show-Aus viel lieber weiter als IT-Administrator arbeiten möchte. "Ich glaube auch nicht, dass ich so eine krasse Reichweite am Ende habe, sodass ich da irgendwas anderes machen kann", vermutete Tom weiter.

Die große Karriere hatte Tom mit seiner Teilnahme an dem Flirt-Format ohnehin nie im Sinn gehabt. "Ich bin da wirklich drin gewesen wegen der Erfahrung – um jemanden auf diese neue Art und Weise kennenzulernen", berichtete er. Außerdem sei die TV-Welt einfach nicht wirklich sein Ding.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / tommy_szy "Love Island"-Kandidat Tom Szymanski im Mai 2021

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Tom Szymanski, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI Sandrine und Tom bei "Love Island"

