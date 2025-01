Deshalb hat Molly-Mae Hague eine Abneigung gegen Alkohol

Molly-Mae Hague (25) hat offenbart, warum Alkohol in ihrem Leben kaum eine Rolle spielt. Die 25-jährige Influencerin und ehemalige Love Island-Teilnehmerin erklärte in ihrem Buch "Becoming Molly-Mae", dass die Scheidung ihrer Eltern eine prägende Zeit für sie gewesen sei. Ihre Mutter Debbie Gordon habe nach der Trennung Trost im Alkohol gesucht, was bei Molly-Mae schon in jungen Jahren zu einer tiefen Abneigung gegenüber alkoholischen Getränken geführt habe. "Ich habe Angst vor Alkohol und dem, was er Menschen antun kann", erklärte sie. Dieses Thema hat auch ihre Beziehung zu Tommy Fury (25), dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter Bambi, belastet.

Tommy, professioneller Boxer und Bruder von Tyson Fury (36), enthüllte kürzlich in einem Interview mit Men's Health, dass seine eigene Beziehung zum Alkohol einer der Hauptgründe für die temporäre Trennung des Paares im August 2024 gewesen sei. Nach einer Handoperation im Januar vergangenen Jahres habe er Trost im Trinken gesucht, was letztlich negative Auswirkungen auf seine mentale Gesundheit und sein Verhalten gehabt habe. Während dieser Zeit habe er zwar immer die Bindung zu seiner Tochter aufrechterhalten, dennoch sei er Molly-Mae kein guter Partner gewesen, sagte er. Auch betonte Tommy, dass keine Untreue im Spiel gewesen sei: "Das Problem war immer der Alkohol, nicht andere Frauen."

Die Erfahrungen aus ihrer Jugend haben Molly-Mae nachhaltig geprägt. Sie verbindet Alkohol bis heute mit den schwierigen Zeiten nach der Trennung ihrer Eltern, als sie oft das Gefühl hatte, ihre Mutter unterstützen zu müssen, statt umgekehrt. Trotzdem hat sich das Verhältnis zwischen ihr und Debbie seither stark verbessert, und die beiden haben heute eine enge Beziehung. Auch zwischen Molly-Mae und Tommy scheint es wieder Hoffnung zu geben: Berichten zufolge arbeiten die beiden an einem Neustart ihrer Beziehung, was auch in Molly-Maes neuer Dokumentation auf Prime Video thematisiert werden soll. Fans spekulieren allerdings, ob die offenbar emotionale Trennung und das Wiederaufflammen ihrer Liebe womöglich ein PR-Trick war – ein Vorwurf, dem sich die beiden bisher nicht stellen wollten.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2019

