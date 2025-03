Kurze Beziehung: Ronan Keatings Sohn Jack ist wieder Single

Jack Keating (26), Sohn des Boyzone-Stars Ronan Keating (48), scheint nach wenigen Monaten Beziehung wieder Single zu sein. Der ehemalige "Love Island"-Teilnehmer und seine Freundin Abby Phillips, mit der er erst zu Beginn des Jahres seine Beziehung öffentlich gemacht hatte, sollen sich getrennt haben. Hinweise auf das Liebes-Aus gibt es auf Jacks Instagram-Profil, wo nun alle gemeinsamen Fotos verschwunden sind. Zudem folgen sie sich auch nicht mehr auf der Social-Media-Plattform. Bestätigt hat Jack die Trennung außerdem in einem Interview mit Goss.ie, in dem er sich als "neu auf dem Dating-Markt" bezeichnete.

Zu Beginn des Jahres hatte Jack noch davon geschwärmt, wie es zwischen Abby und ihm gefunkt hatte. Die beiden kannten sich bereits länger, waren jedoch jeweils in anderen Beziehungen gebunden gewesen. "Ich habe sie dann auf [der Dating-App] Hinge gesehen und mir sofort gedacht: 'Okay, da muss ich sie einfach anschreiben'", erzählte Jack in einem früheren Gespräch mit dem Magazin Evoke. Obwohl es für ihn und Abby nun nicht geklappt hat, scheint der Reality-TV-Star optimistisch in die Zukunft zu blicken. Schließlich wolle er es auf dem Dating-Markt "sehr langsam" angehen lassen, wie er weiter erklärte.

Abseits seines Liebeslebens ist Jack längst nicht nur als Sohn eines Popstars oder ehemaliger Love Island-Kandidat bekannt. Bereits 2022 wurde er Vater einer Tochter namens Maya, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Keely Iqbal großzieht. Keely hatte während Jacks Zeit in der britischen Kuppelshow erfahren, dass sie schwanger war. Trotz ihrer Trennung gelingt den beiden das Co-Parenting offenbar gut. Ronan Keating selbst hat sich wiederholt als stolzer Opa gezeigt und bewahrt regelmäßig engen Kontakt zu seinem ältesten Sohn und dessen Tochter, wie Insider berichten.

Instagram / jackkeating11 Jack Keating, Sohn von Ronan Keating

Instagram / jackkeating11 Jack Keating mit Tochter

