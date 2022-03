Er findet einfach nicht die passende Partnerin! Bei Love Island sucht Tom nach der großen Liebe – doch mit den Frauen will es bis jetzt nicht so richtig klappen. Zwar hatte der 29-Jährige bereits ein Date mit Granate Sandrine, bei der er seiner großen Leidenschaft, dem Shisha-Rauchen, nachgehen durfte. Doch auch mit der hübschen Brünette sprang der Funken nicht über. Für Tom aber noch kein Grund zur Panik, denn im Promiflash-Interview vorab verriet er: Wenn er Single auf "Love Island" ist, macht er sich keinen Stress!

"Wenn da niemand dabei ist, der mich interessiert, dann bin ich entspannt und genieße auch die Situation", hatte Tom Promiflash erklärt, bevor er sein Abenteuer auf der Liebesinsel startete. Wegen der ständig wechselnden Belegschaft durch die Granaten gebe es ja immer Hoffnung, dass jemand Passendes neu einziehe. Deshalb gab sich der IT-Administrator vor den Dreharbeiten auch noch ganz locker: "Ich denke, ich werde da sehr positiv sein – denke ich."

Trotzdem schien er bereits vorab eine dunkle Ahnung zu haben, was ihm blühen könnte. "Es kann natürlich auch anders ausgehen und ich heule dann da rum und sitze in der Ecke", witzelte er gegenüber Promiflash. Ganz so schlimm ist es zwar nicht – aber Tom ist trotzdem ganz und gar nicht glücklich mit seiner aktuellen Flirt-Flaute. "Das ist nicht das, was ich mir auf "Love Island" wünsche auf Dauer", erklärte er zuletzt nämlich in der Sendung gefrustet.

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Sandrine und Tom bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island" Teilnehmmer 2022 (Frühjahr): Tom und Sandrine

Instagram / tommy_szy "Love Island"-Kandidat 2022 Tom Szymanski

