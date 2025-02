Montana Brown wehrt sich gegen Kritik an Babyernährung

Montana Brown, bekannt aus der dritten Staffel von "Love Island", sieht sich aktuell Kritik an ihrer Erziehungsmethode ausgesetzt. Die zweifache Mutter hatte auf ihren sozialen Medien ein Video geteilt, in dem ihr Sohn Jude, der 2023 geboren wurde, in seinem Hochstuhl sitzt und gemischte Samen isst. Montana erklärte, dass sie ihm diese regelmäßig anbiete, um mögliche Allergien zu vermeiden. Doch einige Follower sehen die Mahlzeit kritisch und werfen der Britin vor, ihren Sohn mit einer "potenziellen Erstickungsgefahr" zu füttern. "Ist das nicht ein riesiges Risiko?", kommentierte eine besorgte Nutzerin. Montana sieht das anders: "Ich gebe ihm Samen, seitdem ich mit dem Abstillen begonnen habe. Sie sind so gesund für Kinder."

In ihrem Post betonte Montana die Vorteile von Samen: "Er hat mich immer dabei beobachtet, wie ich sie esse, und jetzt liebt er sie. Da er kein großer Gemüsefan ist, sind Samen für ihn eine tolle Nährstoffquelle." Das schien aber nicht alle zu überzeugen: Neben lobenden Kommentaren waren vor allem besorgte Stimmen zu hören, die darauf hinwiesen, dass Kleinkinder Samen besser in gemahlener Form in Joghurt erhalten sollten. Einige Nutzer nannten ihren Ansatz sogar "nachlässig". Montana ließ sich davon allerdings nicht beirren und betonte, dass sie stets darauf geachtet habe, welche Nahrungsmittel ihr Sohn zu sich nehme, und dass dies ihrer Meinung nach eine gute Methode sei.

Montana Brown, die vor Kurzem ihr zweites Kind, Tochter Miley, zur Welt gebracht hat, hat bereits mehrfach offen über ihre Mutterschaft gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Mark O'Connor genießt Montana ihr Familienglück — trotz einiger Herausforderungen innerhalb des ersten Jahres. Sohn Jude hatte unter anderem wegen eines zu kurzen Zungenbands und eines Sturzes vom Hochstuhl medizinisch versorgt werden müssen. Den Balanceakt zwischen Erziehung, Ernährung und gesundheitlicher Fürsorge scheint Montana dennoch zu meistern.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Sohn Jude, Februar 2025

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Mark

