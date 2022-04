Dominik Stuckmann (30) hat beim Bachelor wohl einiges in den falschen Hals bekommen. Der Blondschopf hat seine Traumfrau in der Datingshow gefunden: An Anna Rossow (33) vergab er die letzte Rose und ist heute mit ihr zusammen. In der Show kam es bei den beiden aber auch zu Unstimmigkeiten – angeblich hatte die Beauty sich nämlich über Dominiks Tanzmoves lustig gemacht, was der gar nicht cool fand. Im Promiflash-Interview gibt er nun aber zu: Die Reaktion war ein bisschen unangebracht.

"Wahrscheinlich habe ich an dieser Stelle etwas überreagiert, muss man ehrlicherweise sagen. Man ist in einer Ausnahmesituation", erklärte er Promiflash. Es sei nämlich gar nicht so nicht einfach, bei so vielen Frauen Entscheidungen zu treffen. "Dann muss man auf Kleinigkeiten achten und ich habe in dieser Situation wohl zu viel reininterpretiert", räumte er ein.

Der kleine Streit habe aber auch etwas Gutes gehabt, fand Anna. "Am Ende des Tages hat es uns auch etwas gebracht, weil wir gemerkt haben, dass wir darüber reden und es klären können", erklärte sie. Daran hätten sie gemerkt, dass es auch später funktionieren könne und man Dinge aus der Welt schaffen könne.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim Einzeldate in der achten Bachelor-Folge

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei ihrem Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de