Große Trauer um Estelle Harris (93). Die Schauspielerin hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Namen in der Filmbranche gemacht: Durch ihre Rolle der Estelle Constanza in der Sitcom "Seinfeld" wurde sie einem großen Publikum bekannt. Bei "Hotel Zack & Cody" spielte sie ebenfalls mit. Doch auch als Synchronsprecherin feierte die US-Amerikanerin zu Lebzeiten große Erfolge: Ihre Stimme lieh sie beispielsweise der Figur Mrs. Potato Head in Toy Story. Jetzt wurde allerdings publik: Estelle ist nur zwei Tage vor ihrem 94. Geburtstag verstorben.

Gegenüber Deadline bestätigte Glenn Harris nun den Tod seiner Mutter. "Mit großer Reue und Trauer müssen wir bekannt geben, dass Estelle Harris heute Abend um 18:25 Uhr verstorben ist", ließ er in einem offiziellen Statement verlauten. Glenn sei total dankbar für all die gemeinsamen Jahre mit seiner Mutter: "Sie wird von allen, die sie kannten, schrecklich vermisst werden."

Nach Bekanntwerden der traurigen Neuigkeit drückten zahlreiche Fans auf Twitter ihre Anteilnahme aus. "Oh nein, das ist so traurig. Sie war in allen Rollen, die sie spielte, großartig. Natürlich von 'Seinfeld' über 'Toy Story' bis hin zu 'Suite Life of Zack & Cody' [...]. Estelle, du wirst vermisst werden. Ruhe in Frieden", schrieb nur einer von vielen Usern auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Getty Images Estelle Harris (r.) mit Mr. Potato Head im Juni 2010 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Estelle Harris, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Estelle Harris, Synchronsprecherin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de