Zu dieser Party wird Prinz Harry (37) wohl nicht erscheinen – zumindest nicht geladen! Bereits vor wenigen Tagen traf das Mitglied der britischen Königsfamilie eine Entscheidung, mit der einige Fans wohl nicht gerechnet hatten: Der Royal erschien nicht zur Gedenkfeier seines verstorbenen Großvaters Prinz Philip (✝99). Ob sich das Verhältnis zu seinen Liebsten wohl doch wieder verschlechtert hat? Und es geht sogar noch weiter: Auch Harrys älterer Bruder Prinz William (39) soll schon erklärt haben: Er will Harry nicht zu seinem 40. Geburtstag einladen!

Wie eine Quelle nun dem Magazin Heat gegenüber berichtete, soll William mit dem Gedanken spielen, seinem jüngeren Bruder keine Einladungskarte zu seinem Ehrentag zukommen zu lassen. Der Grund: Der Herzog von Cambridge vermute, dass das Erscheinen von Harry und dessen Frau Herzogin Meghan (40) wieder neue Probleme mit sich bringen könnte und für Unruhe sorge. Der Insider ist sich allerdings sicher, dass auch diese Entscheidung nichts am Verhältnis der Brüder ändern werde: "William liebt Harry immer noch!"

Ein Problem damit, nach Großbritannien zu reisen, dürfte Harry eigentlich nicht haben – immerhin war der Rotschopf bereits mehrere Male aus seiner Wahlheimat in den USA angereist. Dass Harry nicht bei Philips Gedenkfeier anwesend war, scheint einige Supporter allerdings zu bedrücken, wie eine Quelle gegenüber ET mitteilte: "Viele Leute fragen sich, warum er nicht bei einem so wichtigen Familienanlass dabei sein kann, wenn man bedenkt, dass er die Queen seit letztem Sommer nicht mehr gesehen hat."

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2017

Getty Images Prinz William und Prinz Harry 1999 auf der Hochzeit von Prinz Edward

Getty Images Prinz Harry in den Niederlanden

