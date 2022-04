Besorgniserregende Neuigkeiten von Louis van Gaal (70). Die aktiven Jahre des Kickers liegen schon eine Weile zurück. Nachdem er seine Fußballkarriere bereits 1987 beendet hatte, machte sich der gebürtige Holländer als Coach einen Namen. Unter anderem den FC Bayern München hatte er trainiert. Inzwischen ist er auch zum wiederholten Male als Nationaltrainer der Niederlande im Einsatz. Doch nun bereitet seine Gesundheit Sorgen: Louis van Gaal ist an Krebs erkrankt.

In der niederländischen TV-Sendung Humerto sprach der 70-Jährige über seine Erkrankung. "An Prostatakrebs stirbt man nicht. Man stirbt in der Regel an zugrunde liegenden Krankheiten. Aber es ist eine aggressive Form des Prostatakrebses. Ich bin schon 25 Mal bestrahlt worden", erzählte der Ex-Sportler. Die Krankheit sei schon Ende 2020 diagnostiziert worden. Damit die Spieler nichts davon mitbekommen, habe er zunächst darüber geschwiegen.

Einschränken lassen will sich Louis von der Krankheit aber nicht. "Ich habe eine große Disziplin und Willenskraft. Ich kann den Job machen, weil ich ihn liebe", betonte der einstige Mittelfeldspieler. Mit seinem Team zu arbeiten, sei in seinem Alter immerhin ein wahres Geschenk.

Getty Images Louis van Gaal im Wembley Stadion im May 2016

Getty Images Louis van Gaal im März 2022

Getty Images Louis van Gal im Wembley Stadion im Mai 2016

