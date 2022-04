Gute Nachrichten von Louis van Gaal (70)! Der Ex-Trainer des deutschen Fußballrekordmeisters FC Bayern München steht aktuell als Coach der niederländischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Vor einer Woche machte er jedoch schreckliche Details über seinen Gesundheitszustand publik: Van Gaal war Ende 2020 an Prostatakrebs erkrankt. Deswegen musste sich der ehemalige Fußballstar mehreren Therapien unterziehen – diese sind nun aber abgeschlossen!

Das erklärte der 70-Jährige nun gegenüber dem TV-Sender NOS: "Ich habe alles hinter mir, nun muss es besser werden." Insgesamt 25 Bestrahlungen habe er bekommen und nach eigenen Angaben haben sie offenbar gewirkt. Im Februar sei der Erfolgstrainer zudem operiert worden. Die Diagnose hatte er zwar bereits vor zwei Jahren erhalten – wollte sie jedoch erst mal für sich behalten.

Mit seiner Krebs-Erkrankung gehe van Gaal aber so normal wie möglich um. Zudem wolle er sich von seiner gesundheitlichen Lage nicht einschränken lassen. "Dies ist ein Teil des Lebens. Ich leide daran, das kann ich nicht ändern. Ich kann aber zeigen, wie ich damit umgehe", erklärte der Niederländer in dem Dokumentarfilm "Louis", welcher am Montag seine Premiere feierte.

