Im Blitzlichtgewitter wollten alle Promis glänzen! Am vergangenen Wochenende wurden in Las Vegas zum mittlerweile 64. Mal die Grammy Awards verliehen. Olivia Rodrigo (19) war die Abräumerin des Abends und sicherte sich am Ende gleich drei der begehrten Musiktrophäen. Bevor es tatsächlich zur Preisverleihung ging, hatten sich die Stars aber auf dem Red Carpet einen anderen Wettstreit geliefert: den ums schönste Outfit des Abends. Aber wer konnte mit seinem Grammy-Outfit punkten?

Sofia Carson, Chrissy Teigen (36), Saweetie (27) und Billy Porter (52) setzten an dem besonderen Abend auf edle Kleider in auffälligen Farben. Während Sofia in einem türkisen Abendkleid mit einer transparenten XXL-Schleppe über den roten Teppich schritt, waren sich die übrigen Damen hinsichtlich der Farbwahl einig: Alle drei präsentierten einen grellen Look in Pink. Neben ihrem Mann John Legend (43), der einen schwarzen Smoking trug, war Chrissy somit ein echter Hingucker. Billie Eilish (20) hatte offenbar weniger Lust auf farbliche Akzente. Die Sängerin erschien komplett in Schwarz, hatte ihre Haare frech hochgesteckt und ihren Look mit einer Sonnenbrille und dunklen Stiefeln abgerundet.

Auch die Jungs der Boyband BTS ließen es sich nicht nehmen, in schicken Anzügen nebeneinander zu posieren. Jeweils in Paaren entschieden sie sich für Zweiteiler in denselben Farben. Lil Nas X, der für seine extravaganten Outfits bekannt ist, erschien ebenfalls in einem Anzug – ganz in Weiß, mit dicken Perlen besetzt und mit seinen Plateauschuhen erinnerte der Musiker etwas an einen Astronauten. Bei seinem Auftritt auf der Bühne präsentierte er allerdings noch drei weitere Looks – und zeigte in einem bauchfreien Glitzertop auch seinen durchtrainierten Body.

Getty Images Sängerin Olivia Rodrigo bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Schauspielerin Sofia Carson bei den Grammy Awards

Getty Images Sänger Lil Nas X bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Lil Nas X während seiner Performance bei den Grammys 2022

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards

Getty Images Sängerin Halsey bei den Grammy Awards in Las Vegas

Getty Images Sängerin Saweetie

Getty Images Billy Porter bei den Grammy Awards

Getty Images Sängerin Billie Eilish

Getty Images It-Girl Paris Hilton bei den Grammy Awards in Las Vegas

Getty Images Lenny Kravitz bei den Grammy Awards

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards

Getty Images Sängerin Lady Gaga

Getty Images Die Band BTS bei den Grammy Awards

