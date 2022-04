Bei Die Höhle der Löwen geht es mitunter spaßig zu. Der Ernst der Lage in der Sendung, in der Gründer Unternehmer, deren Investition und Know-how für sich gewinnen wollen, ist unverkennbar. Schließlich geht es in den meisten Fällen um den nötigen Startschuss für die Start-ups. Das heißt allerdings nicht, dass vor laufender Kamera nicht auch mal herzlich gelacht wird. Perücken sorgen in der ersten Folge der elften Staffel erst für Verwunderung und dann für Unterhaltung.

Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle haben mit Fairhair ein nachhaltiges Haargummi kreiert, das auch noch vor durch das Band so häufig entstehendem Kopfschmerz schützen soll. Damit auch die männlichen Gründer das Produkt ausprobieren können, haben die Augsburger für alle Löwen Perücken dabei. Und das sorgt für viel Gelächter. "Ich muss den Herren applaudieren. Ihr seht so gut aus wie noch nie", gesteht Judith Williams (50) unter Lachen.

Auch im Netz sorgen die Perücken-Auftritte der sonst so seriösen Löwen für den einen oder anderen amüsierten Kommentar. Auf Twitter heißt es unter anderem: "Ich habe jetzt voll die Guildo-Horn-Vibes." Am Ende erhalten Fabian und Wolfgang einen Deal – mit Investor Ralf Dümmel (55).

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle von Fairhair bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Die Investoren der "Höhle der Löwen" in der elften Staffel

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Die beiden Gründer von Fairhair bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de