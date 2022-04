Bald brüllen die Löwen wieder! Am 4. April startet endlich die elfte Staffel der gefeierten Start-up-Show Die Höhle der Löwen. Auch in dieser Ausgabe werden wieder einige kreative Gründer versuchen, Investoren und Partner für ihre Ideen zu gewinnen. Wer von ihnen wohl erfolgreich sein oder scheitern wird? Hier kommen die ersten fünf Gründer-Teams aus der brandneuen Staffel "Die Höhle der Löwen"!

Gleich zu Beginn versuchen Karl und Leander ihr Glück: Die beiden 17-Jährigen sind das jüngste Gründer-Duo in der Geschichte der Sendung! Die Globetrotter stellen ihre 2bag vor – eine Fahrradtasche, die sich mit wenigen Handgriffen in einen Rucksack umwandeln lässt. Ähnlich praktisch ist die Idee der Gründergruppe um Tobias, Anita, Denis und Mark: Ihr sogenannter iLaik-Tisch lässt sich aufgrund seiner Lamellen ganz einfach ausziehen und wieder zusammenschieben. Philip und Michelle pitchen mit SendMePack ein Mehrwegsystem für bereits existierende Versandverpackungen.

Außerdem wagen sich Clemens und Michael mit ihren Bierfrüchtchen in "Die Höhle der Löwen": Dabei handelt es sich um Marmelade, die zum Teil aus Früchten, zum Teil aus Bier besteht! Wer sich ebenfalls ein Investment für ihr Start-up wünscht? Fabian und Wolfgang von Fairhair! Sie haben ein nachhaltiges Haargummi produziert, das aus Bio-Baumwolle und recyceltem Plastik besteht. Welche der Ideen spricht euch am meisten an? Stimmt ab!

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Georg Kofler

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Michelle Reed und Philip Bondulich von SendMePack in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Denis Dostmann, Anita Pfattner, Tobias Jung und Mark Löhr von Laik bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de