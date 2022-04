Sandy Henzold und Collins Egege können sich endlich wieder in die Arme schließen! Bei Adam sucht Eva waren die Sexualtherapeutin und das Male-Model direkt unzertrennlich. Dennoch brachten es die beiden weder zum Sieg, noch waren sie nach der Show ein Paar. Anfang des Jahres berichteten die Reality-TV-Stars dann allerdings: Sie haben doch zueinandergefunden. Dann ging Collins jedoch zurück in seine alte Heimat Nigeria – und Sandy folgte ihm nun!

Im Bild-Interview sprach der 34-Jährige über sein neues Leben am Golf von Guinea. "Ich lebe in einem meiner eigenen Häuser in Lagos. Das letzte Mal, dass ich dort war, ist bereits sechs Jahre her", erzählte Collins. Sandy blieb zunächst in Hamburg zurück und pendelte nach Dubai, wo sie einen Job hatte. Doch nun kam es endlich zur Reunion. "Ich freue mich, dass er sich so fürsorglich um mich kümmert und mir voller Leidenschaft das wunderschöne Nigeria zeigt", freute sich die Blondine.

Sandy sei herzlich aufgenommen worden. Die Lebensfreude der Menschen in Nigeria schätze Collins besonders. Nun möchte er in seiner alten Heimat Fuß fassen: "Von Herzen möchte ich mir hier mein eigenes Business aufbauen und hoffe, dass ich den Menschen hier etwas zurückgeben kann.“

Adam sucht Eva, RTL II "Adam sucht Eva"-Kandidaten: Denny Heidrich, Collins Egege und Sandy Henzold

Adam sucht Eva, RTLZWEI Sandy, "Adam sucht Eva"-Kandidatin 2021

Instagram / here_is_collins Model Collins Egege

