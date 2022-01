Es hat zwischen ihnen tatsächlich geklappt! Bei Adam sucht Eva klebten Collins Egege und Sandy Henzold seit Tag eins aneinander. Das Male-Model und die Sexualtherapeutin schafften es sogar ins Finale der Nackedei-Show. Die Krone holten sich jedoch Anna Juliana Jaenner (33) und Sergio Recalde. Aber weder das Gewinnerpaar noch Collins und Sandy waren nach der Show ein Liebespaar. Doch jetzt folgt die große Überraschung: Ja, Sandy und Collins sind jetzt doch zusammen!

Gegenüber Bild verkündete das Paar die Knaller-News. "Nach der Show haben wir viel telefoniert. Wir konnten einfach nicht voneinander lassen. Nach der Silvesterparty habe ich sie das erste Mal geküsst", ließ Collins die Liebesgeschichte mit der 27-Jährigen Revue passieren. Der gebürtige Nigerianer betont: "Ich spüre Hoffnung und Liebe, wenn ich mit ihr zusammen bin."

Auch Sandy ist total verschossen in ihren Partner und überglücklich, dass sie nach der Show doch noch zueinandergefunden haben. "Bei Collins fühle ich mich geborgen. Er ist so fürsorglich. Ich bin gespannt, wo uns die Zukunft hinführt", schwärmte die Blondine. Doch die Voraussetzungen für ihre Beziehung sind nicht ganz so prickelnd: Während Sandy in Dubai lebt, führt Collins in Hamburg eine Modelagentur. Doch ihre Liebe kann sicherlich auch dieses Hindernis überwinden.

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Sandy

Anzeige

Adam sucht Eva, RTL II "Adam sucht Eva"-Kandidaten: Denny Heidrich, Collins Egege und Sandy Henzold

Anzeige

Instagram / here_is_collins Model Collins Egege

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de