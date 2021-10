Diese Kandidaten ziehen blank! Adam sucht Eva wurde eigentlich vor vier Jahren abgesetzt – doch dann erreichten die Fans der außergewöhnlichen Datingshow tolle Neuigkeiten: Das Format kommt mit einer neuen Staffel zurück! Und seit ein paar Tagen ist auch bekannt, wann der Spaß wieder losgeht: Ab 15. November legen die Teilnehmer ihre Klamotten beiseite – und jetzt ist auch klar, auf wen sich die Zuschauer alles freuen können!

Bild listet auf, wer sich alles in Griechenland auf die Suche nach der Liebe macht: Giuliana Farfalla (25) wurde 2017 durch Germany's next Topmodel bekannt. "Ich erhoffe mir mehr Akzeptanz, einen Mann an meiner Seite und eine schöne Bräune", erklärt sie im Vorfeld ihre Teilnahme. Auch GNTM-Kollegin Gisele Oppermann (34) ist in Flirtlaune – sie hofft ebenfalls, vom Pfeil Amors getroffen zu werden. Anna Juliana Jaenner (33) dürften Fans von GZSZ kennen: Dort verkörperte sie bis 2015 die Rolle der Olivia.

Auch ein paar hotte Männer hat sich die Produktion herausgepickt: Neben Mr. Germany Sasha Sasse, Profi-Boxer Denny Heidrich und Model Collins Egege wird auch Berlin - Tag & Nacht-Star Falko Ochsenknecht (37) keine Hemmungen haben, sich in voller Pracht vor der Kamera zu präsentieren. Zu guter Letzt können Fans von Temptation Island und Ex on the Beach sich auf den Anblick vom splitterfasernackten Jay freuen. Neben den Promi-Kandidaten werden acht Normalos an der Sendung teilnehmen.

Instagram / julianajaenner Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, September 2020

Instagram / sasha_sasse Sasha Sasse, Model

Instagram / here_is_collins Model Collins Egege

TVNow Jay, ehemaliger "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Auf welchen Kandidaten freut ihr euch am meisten? Falko Denny Giuliana Gisele Anna Sasha Collins Pius Abstimmen Ergebnis anzeigen



