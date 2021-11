Jetzt gibt es einen ersten freizügigen Vorgeschmack auf die neue Staffel von Adam sucht Eva! Obwohl die nackte Kuppelshow eigentlich vor vier Jahren abgesetzt wurde, gibt es nun doch Nachschub für alle Fans. Ab dem 15. November lassen die Kandidaten wieder alle Hüllen fallen – mittlerweile ist auch bekannt, welche acht Promis das TV-Abenteuer wagen werden. Und nun legt die Produktion mit ersten Bildern des Casts nach – natürlich komplett nackt!

Falko Ochsenknecht (37) posiert lässig mit Sonnenbrille und Hut – der Berlin - Tag & Nacht-Star freut sich gegenüber RTLZWEI total auf das Format: "Ich könnte mir vorstellen, dass das das Abenteuer meines Lebens sein wird. Ich will da 'ne Eva kennenlernen, die einfach zu mir passt, und ich kann’s ehrlich gesagt gar nicht abwarten." Ob ihn vielleicht eines der Ex-Germany's next Topmodel-Girls Giuliana Farfalla (25) und Gisele Oppermann (34) um den Finger wickeln kann? "Der muss einfach einschlagen wie 'ne Bombe und muss mich erobern!", erwartet zumindest Erstere von ihrem Mr. Right.

Doch nicht nur von diesen drei VIP-Teilnehmern gibt es schon vorab viel zu sehen – auch Mr. Germany Sasha Sasse, Model Collins Egege, Profi-Boxer Denny Heidrich und Temptation Island-Bekanntheit Jay lassen für die Kamera ihre Muskeln spielen. Ex-GZSZ-Darstellerin Anna Juliana Jaenner (33) präsentiert auf ihrer Aufnahme hingegen ihre nackte Kehrseite.

