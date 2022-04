Traurige Nachrichten aus der Fußball-Welt! Gerd Zimmermann spielte in seiner Zeit als aktiver Kicker für die größten Fußball-Vereine Deutschlands. Zu seinem größten sportlichen Triumph gehörte der Gewinn der deutschen Meisterschaft im Jahr 1970. Während seiner Laufbahn stand er beispielsweise für Fußballbundesligisten wie Borussia Mönchengladbach oder auch für Fortuna Düsseldorf auf dem Platz. Kaum einer hatte zu seiner Zeit einen härteren Schuss als er. Nun ist Gerd im Alter von 72 Jahren verstorben!

Das gab sein ehemaliger Verein nun via Twitter bekannt. "Wir sind schockiert und trauern um Gerd Zimmermann. 'Der Mann, der einen Scheitel schießen konnte' verstarb im Alter von 72 Jahren", hieß es in einem längeren Statement. Zudem zollte der Klub der zweiten Fußballbundesliga Gerd ehrenvoll Tribut: "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Zimbo."

Zwischen 1974 und 1980 absolvierte er für Fortuna Düsseldorf über 166 Ligaspiele und gab dabei stets alles für seine Mannschaft. Gerd – genannt Zimbo – war in seinem Verein der eiskalte Abwehrspieler, an dem die Gegner nur schwer vorbeikamen. "Wir werden dich niemals vergessen", schrieben die Verantwortlichen der Fortuna aus Düsseldorf in ihrem Tweet.

Gerd Zimmermann im Jahr 1977

Die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Saison 1977/1978

Gerd Zimmermann im Jahr 1977

