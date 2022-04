Wie läuft es bei Juliano Fernandez und Sandra Janina (22)? Bei Temptation Island V.I.P. stellten sich die Realitystars Ende 2021 dem Treuetest. Zu Anfang hatte sich der einstige Are You The One?-Kandidat nicht mit Ruhm bekleckert – doch dann die Kehrtwende. Juliano bereute sein Verhalten und verließ die Show Seite an Seite mit seiner Sandra. Wie es inzwischen um ihre Beziehung steht, verrieten die beiden nun Promiflash.

Im Promiflash-Interview hatte das Paar ausschließlich Positives zu berichten. Vor allem Juliano erkennt sich selbst kaum wieder. "Durch 'Temptation Island V.I.P.' läuft die Beziehung von meiner Seite aus jetzt 10.000 Mal besser als vorher", betonte er. Die Zeit auf der Insel der Liebe habe ihm die Augen geöffnet. "Ich fühle mich durch die Show endlich angekommen. Ich weiß, wo ich hingehöre. Traurig, dass man das durch eine solche Show feststellen muss, aber lieber so, als dass man danach getrennte Wege geht", fasste der Beau zusammen.

Das Vertrauen zwischen den Turteltauben scheint sich um einiges verbessert zu haben. Sandra ist mittlerweile beruhigter, auch wenn Juliano ohne sie loszieht. Dabei ist dieser ohnehin nicht mehr der Partylöwe. "Ich war zwei- bis dreimal feiern ohne sie. Oder 20- bis 30-mal. Aber mich langweilt das Feiern irgendwie", erklärte er. Aus ihm sei inzwischen ein wahrer Hausmann geworden.

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei der "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehensshow

Instagram / sandra_janina_ Juliano und Sandra Janina

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, "Are You The One?"-Bekanntheit

