So geht es Sandra Janina mittlerweile nach ihrer Knie-OP

Sandra Janina (25) gibt ihren Fans ein Gesundheitsupdate: Vor Kurzem wurde die Influencerin am Knie operiert. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story erzählt sie nun, wie es ihr nach der Operation geht. An sich dürfe sie sich zwar nicht beschweren, die Heilung gehe der Blondine aber nicht schnell genug: "Die Schmerzen, die ich noch habe, nerven mich einfach im Alltag. Ich kann zum Beispiel nicht knien, krabbeln oder hocken, Laufen tut mir oft weh und ich habe eine Fehlhaltung entwickelt", erzählt sie. Auch mit der Optik der Narbe sei Sandra unzufrieden. Diese sehe trotz ausreichender Pflege "von Tag zu Tag blöder aus".

Weswegen musste sich die Beauty eigentlich unters Messer legen? Bereits im Februar lüftete sie das Geheimnis, was mit ihrem Knie passiert war. Im Urlaub am Strand wollte Sandra gemeinsam mit einer Freundin einen akrobatischen Netz-Trend versuchen – mit fatalen Folgen: Sie brach sich dabei das Knie. Auch wenn es danach für Sandra bereits im Rollstuhl zurück nach Hause ging, ließ es sich das Handwerkertalent aber nicht nehmen, noch weiter auf der Baustelle ihres eigenen Hauses zu arbeiten, bevor sie sich die Verletzung operieren ließ. "Meine Ärztin sagt mir jedes Mal, dass das ein unfassbar schwerer Bruch war und auch die OP absolut nicht ohne, und ich dafür unfassbar schnell heile. Kann das immer nur so halb ernst nehmen, weil ich mit dem gebrochenen Bein ja noch fünf Tage auf der Baustelle war", scherzt die 25-Jährige auf Instagram.

Während Sandra nun weiterhin ihr Bein schonen muss, ist es auch im Liebesleben des Love Island-Stars im Moment sehr ruhig. Zuletzt machte sie mit ihrer Teilnahme an Love Island VIP Schlagzeilen: Dort verfiel sie ausgerechnet dem italienischen Charme von Gigi Birofio (25). Auch der TV-Casanova war hin und weg von der hübschen Holländerin. Schon in der Show gestanden sie, sich ineinander verliebt zu haben. Abseits der Kameras hielt ihre Beziehung aber nicht lange.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Juni 2024

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

