Das ist Sandra Janinas Trick für starkes Selbstbewusstsein

Sandra Janina (25) zeigt sich in TV-Shows und im Netz regelmäßig von ihrer selbstbewussten Seite. In einem Q&A auf Instagram beantwortet die TV-Bekanntheit nun die Frage, wie sie es schafft, so selbstsicher zu sein. "Ich habe aufgehört, mich mit 'perfekten' Menschen zu vergleichen", erklärt sie und ergänzt, dass Beauty-OPs für sie derzeit keine Option seien: "Wenn ich mal ein Kind kriege, will ich auch nicht, dass es sich wundert, warum es so anders als ich aussieht. Alles, was ich durch Sport optimieren kann, mache ich (bis zum nächsten Snack), aber sonst bin ich einfach zufrieden mit mir."

Dann erklärt die ehemalige Love Island-Teilnehmerin weiter: "Ich brauche keine Stupsnase und keine dicken Lippen und ich lege keinen Wert auf meine Lachfalten oder dass man erkennt, wenn ich wütend bin. Ich wünschte, es gäbe mehr Menschen, die aufhören würden, sich mit Idealen zu vergleichen." Ihrer Meinung nach laufen die Menschen Trends hinterher, die sich immer wieder ändern. "Man sieht es doch so krass. Vor zwei Jahren war es der Trend, trainiert zu sein. Jetzt ist es wieder Trend, super skinny zu sein. [...] Erst lassen sie sich alles aufspritzen, jetzt ist es hip, sich alles wieder auflösen zu lassen", betont Sandra und stellt klar: "Ich bin da raus, mein Körper folgt keinem Trend."

Doch obwohl sie sich eine Schönheits-OP derzeit nicht vorstellen kann, wagte sie schon das ein oder andere Experiment. Im Mai des vergangenen Jahres dokumentierte die Beauty nämlich einen Versuch im Netz⁣, bei dem sie messen wollte, wie viel Flüssigkeit in ihre Brüste passt. Dafür umwickelte sie ihre Oberweite zunächst mit Gipsbinden und befüllte den getrockneten Abdruck schließlich mit Wasser. Dadurch fand Sandra heraus, dass in ihre Brüste wohl 370 Milliliter passen. Den Grund für das kleine Selbstexperiment plauderte sie damals gegenüber Bild aus: "Mehrere Freundinnen wollen sich die Brüste vergrößern lassen. Wir haben viel darüber diskutiert, wie groß eine Brust mit Implantaten sein darf, damit sie noch natürlich aussieht." Deshalb musste die Content Creatorin als Versuchskaninchen herhalten. "Ich weiß jetzt, wie viele Milliliter meine Brüste haben und kann mitreden. Aber keine Sorge, ich habe nicht vor, mich operieren zu lassen", verriet Sandra.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, 2024

