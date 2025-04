Das sind die ersten Kandidaten von "Are You The One?"-VIP

Are You The One – Reality Stars in Love geht bald in eine neue Runde. Nun gibt RTL die ersten Kandidaten der fünften Staffel bekannt. Mit dabei: Sandra Janina (25), die sich mit reichlich Reality-Erfahrung einem weiteren Abenteuer stellt. Nachdem sie in Formaten wie Love Island und Temptation Island V.I.P. bereits von sich reden gemacht hatte, sucht die schöne Blondine jetzt ihr Perfect Match. "Ich weiß, was ich wert bin", erklärt sie selbstbewusst gegenüber dem Sender. Sidar Sahin, der vielen Fans aus der 2023er-Staffel Are You The One? bekannt sein dürfte, kehrt zurück – und zwar diesmal ohne Liebesdreieck, dafür aber mit der Hoffnung auf ein neues Glück.

Die beiden sind jedoch nicht die einzigen, die zur neuen Staffel beitragen. Mit Kevin Njie (29) betritt ein weiterer bekannter Name die Bühne. Der Bremer Influencer war zuletzt in Formaten wie Too Hot To Handle: Germany und "La Familia - House of Reality" zu sehen und sieht sich selbst als heiß begehrten Kandidaten: "Mein Transferwert ist gerade sehr hoch". Sidar hingegen bringt einiges an persönlichem Gepäck mit. Nach seiner viel beachteten Dreiecks-Story in der vorangegangenen "Are You The One?"-Staffel war er kurzzeitig mit Jana liiert. Die beiden treten demnächst sogar gemeinsam bei Prominent getrennt an, wo es um bis zu 100.000 Euro geht.

"Are You The One Reality Stars in Love" ist eine Datingshow, bei der viel Köpfchen und Kommunikation gefragt ist. Das Konzept: Mehrere Single-Frauen und -Männer treffen an einem traumhaften Ort aufeinander, um ihr perfektes Match zu finden. Dabei müssen die Teilnehmer selbst herausfinden, wer zu wem gehört. Nur wenn alle zusammen richtig liegen, gewinnen sie am Ende eine satte Geldsumme. Moderiert wird die kommende Staffel wieder von Sophia Thomalla (35).

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Sandra Janina

Netflix Kevin Njie, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

