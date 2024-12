"Love Island VIP"-Sandra und Gigi Birofio hatten Kuss-Fail

Nach Sandra Janinas (25) spätem Einzug bei Love Island VIP sind sie und Gigi Birofio (25) sich schnell nähergekommen. Bei einem romantischen Date außerhalb der Villa verbrachten die Realitystars Zeit zu zweit — den ersten Kuss hatte es schon zuvor im Pool geben. Das Aufeinandertreffen ihrer Lippen war allerdings gar nicht so romantisch, wie im Fernsehen gezeigt wurde. Im Promiflash-Interview verrät Sandra: "Der erste Kuss war eigentlich unfassbar witzig, was leider nicht gezeigt wurde. Ich war im Pool und Luigi kam von drinnen raus und hat sich auf den Poolrand gelegt. Ich wollte mich grade zu ihm hochdrücken und ihn romantisch küssen, als er sich dann aber den ganzen Bauch auf den Steinen verbrannt hat. So war das ein kleiner Fail – aber das haben wir im Pool dann nochmal richtig hinbekommen."

Dass die Niederländerin und Gigi eine echte Verbindung miteinander haben, bewies der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat, als er Sandra aufforderte, ihn bei seinem Spitznamen Lui zu nennen. Das dürfen sonst nur seine engsten Freunde, was die 25-Jährige sehr freute. "Ich wollte ihn sowieso nie Gigi nennen, denn für mich ist Gigi eine Persönlichkeit, die es nur in TV-Shows gibt und nicht im Privaten", erklärt Sandra gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Man sieht es leider nicht, denn in Gesprächen mit mir war er ein ganz anderer Mensch, weswegen ein anderer Name auch passender ist. Ich habe allerdings immer Luigi bevorzugt und nenne ihn auch noch so."

Bei Sandra scheint Gigi angekommen zu sein. In der "Love Island VIP"-Villa hatte es der Casanova zunächst bei Yeliz Koc (31) und dann bei Viktoria Miller probiert. Auch Melissa Damilia (29) hatte der Italiener kurzzeitig interessant gefunden, doch als die Ex von Henrik Stoltenberg (28) einzog, hatte er nur noch Augen für sie. Bei einem romantischen Date sprechen die beiden sogar von Gefühlen. "Ich hab Schmetterlinge im Bauch", gab Sandra zu.

Sendehinweis: "Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Sandra Janina, Reality-TV-Star

Sandra Janina im Mai 2022

