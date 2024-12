Darum hatten Sandra Janina und Gigi so schnell Gefühle

Sandra Janina (25) zog als Granate erst relativ spät in die Love Island VIP-Villa ein. Kurze Zeit später gestanden sie und Gigi Birofio (25) einander, dass sie Schmetterlinge im Bauch haben. Im Promiflash-Interview verrät Sandra, wie sie so schnell Gefühle für den TV-Casanova aufbauen konnte: "Zum Zeitpunkt des Dates hatten wir schon vier Tage miteinander verbracht, was man gar nicht so mitbekommt. Und ich bin sowieso die Art Mensch, die von der ersten Sekunde an ein Kribbeln im Bauch hat oder nicht." Deswegen habe sie schon von Schmetterlingen im Bauch sprechen können, "denn ohne die wäre es auch gar nicht zum Kuss und so tiefen Gesprächen in der Villa gekommen."

Generell haben Sandra und Gigi sich nach dem Einzug der Niederländerin auf Anhieb gut verstanden. Sie wählte den 25-Jährigen und Danilo Cristilli (28) für ein Date aus und konnte Gigi anschließend noch näher kennenlernen. "Wir haben 24/7 Zeit miteinander verbracht und Tag und Nacht geredet. So wird man ziemlich schnell vertraut miteinander", erinnert sich Sandra im Gespräch mit Promiflash.

Sandra und Gigis erster Kuss sei jedoch nicht so romantisch gewesen, wie im Fernsehen zu sehen war. "Der erste Kuss war eigentlich unfassbar witzig, was leider nicht gezeigt wurde. Ich war im Pool und Luigi kam von drinnen raus und hat sich auf den Poolrand gelegt. Ich wollte mich grade zu ihm hochdrücken und ihn romantisch küssen, als er sich dann aber den ganzen Bauch auf den Steinen verbrannt hat", erzählte die 25-Jährige im Interview mit Promiflash und fügte hinzu: "So war das ein kleiner Fail – aber das haben wir im Pool dann nochmal richtig hinbekommen."

Sendehinweis: "Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

RTLZWEI Luigi Birofio und Sandra Janina bei "Love Island VIP"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Realitystar

