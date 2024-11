"Überraschend": "Love Island VIP"-Sandra trifft auf Aurelia

Liegt noch Spannung in der Luft? Sandra Janina (25) gibt exklusiv gegenüber Promiflash preis, wie ihr Aufeinandertreffen mit ihrer ehemaligen Love Island-Feindin Aurelia Lamprecht war. In der sechsten Folge von Love Island VIP zog Sandra nachträglich als Granate ein – und zu beider Überraschung verstanden sich die zwei auf Anhieb sehr gut: "Das Aufeinandertreffen mit Aurelia war superharmonisch", erklärt Sandra. Zuvor gerieten beide in Feindschaft: 2021 entschied sich Aurelias Couple Henrik Stoltenberg (28) in der vierten Love Island-Staffel für Sandra und gegen sie.

Im Promiflash-Interview fährt die Blondine fort und gibt weitere Details preis: "Wir hatten ziemlich schnell danach ein klärendes Gespräch und haben ab dem Zeitpunkt superviel gequatscht und gelacht über alles, was damals passiert ist." Die Granate sei über die plötzliche Verbindung zu Aurelia erstaunt gewesen, denn beim Dreh hätten sie sich nicht nur oberflächlich gut verstanden: "Sophie und überraschenderweise auch Aurelia waren meine absoluten Bezugspersonen in der Villa."

Aurelia reagierte in der Sendung zuerst wenig begeistert auf die bevorstehende Ankunft von Sandra. Auf die Frage von Yasin Mohamed (33) hin, ob sie cool sei, antwortete Aurelia: "Nicht so, also zu mir war sie nicht cool." Im Anschluss gab sie im Interview preis: "Ja, ich bin auch nicht nachtragend. Solange sie mir freundlich begegnet, mache ich das auch." Als sich beide dann begrüßen, wirkt Aurelia zuerst leicht skeptisch. Doch dem Promiflash-Interview nach werden sich beide im Verlauf der Staffel anfreunden.

Sendehinweis: "Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2021

