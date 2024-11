Ging fix: "Love Island VIP"-Gigi und Sandra sind verliebt

Liegt da etwas in der Luft? Bei Love Island VIP scheint Gigi Birofio (25) spät sein Glück gefunden zu haben. Während der Realitystar zunächst ohne Erfolg sein Glück bei Yeliz Koc (31) und Melissa Damilia (29) versuchte, funkt es nun zwischen ihm und der Granate Sandra Janina (25). Auf einem romantischen Stranddate sprechen die beiden über ihre aufblühenden Gefühle. "Ich liebe es, wie du mich anguckst. Du guckst mich immer an, als wäre ich dein Held", schwärmt Gigi. Sandra gibt zu, dass sie den TV-Casanova "hinreißend" findet. Sie gesteht: "Ich hab Schmetterlinge im Bauch."

Auch Gigi gibt zu, er habe sich ein wenig in Sandra verguckt. Kurz zuvor kam es bei den beiden schon zu den ersten körperlichen Annäherungen. Im Pool kamen sich die Turteltauben näher und teilten schließlich ihren ersten Kuss. "Der erste Kuss war auf jeden Fall sehr schön. Er hat tolle Lippen, der Gigi", freute sich Sandra. Dass die beiden sich erst seit wenigen Tagen kennen, scheint nicht wichtig zu sein. Gigi zählt nach und meint: "Ich glaube, Sandra ist vielleicht die dritte Frau, die mich jetzt so kennt, wie ich bin."

Bevor Sandra in die Villa eingezogen ist, erlebte Gigi eine regelrechte Flaute. Zunächst gestand er Yeliz seine Gefühle – die Make Love, Fake Love-Bekanntheit hatte jedoch mehr Interesse an Leandro Fünfsinn. Um sich von seinem Unglück abzulenken, genoss er einen feuchtfröhlichen Abend mit Viktoria Miller in der Private Suite. Nach der wilden Nacht sahen jedoch beide keine gemeinsame Zukunft, daher fokussierte sich der flirty Italiener stattdessen auf Melissa. Doch auch die einstige Bachelorette ließ ihn eiskalt abblitzen.

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Luigi Birofio und Sandra Janina bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige