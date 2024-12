Gigi Birofio enthüllt Beziehungsstatus mit Sandra Janina

Bei Love Island VIP ging alles ganz schnell bei Luigi Birofio (25) und Sandra Janina (25): Bereits nach wenigen Tagen waren sie ein Herz und eine Seele und gestanden einander, dass sie Schmetterlinge im Bauch haben. Nun verrät Gigi gegenüber Bild, wie es nach der Show bei ihm und der hübschen Blondine weiterging: "Wir sind nicht mehr zusammen. Das lag an mir. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin nach der Zeit bei 'Love Island' mal wieder in mein Partyleben abgedriftet."

Die Erfurterin scheint laut dem TV-Casanova aber nicht an Liebeskummer zu leiden: "Sandra hat unser Aus ganz gut verkraftet, sie weiß eben, wie ich bin", erklärt Gigi. Und wie sieht es derzeit bei ihm in der Liebe aus? "Nun bin ich Single, aber nicht auf der Suche", erklärt er gegenüber dem Blatt. Allerdings scheint er schon wieder ein neues Ziel im Sinn zu haben: "Wobei, ich könnte doch noch mal heute Abend Evelyn Burdecki (36) anschreiben. Ist nun mal schon wieder fast ein Jahr her, dass ich sie im TV um ein Date gebeten habe."

Dabei hatten die Fans allen Grund zur Hoffnung gehabt, dass Gigi und Sandra ein Paar sind: Noch im Sommer war eine Aufnahme aufgetaucht, die die Reality-TV-Stars turtelnd am Athener Flughafen zeigt. Auf einem Foto, das das Boulevardmagazin veröffentlichte, schmiegte sich die 25-Jährige an den Italiener und legte vertraulich eine Hand auf seinen Oberschenkel.

Gigi Birofio, Realitystar

Luigi Birofio und Sandra Janina bei "Love Island VIP"

