Huch, wen haben wir denn da? Die Kuwait-amerikanische Filmproduzentin Noor Alfallah ging von 2015 bis 2018 an der Seite von Roling-Stones-Frontsänger Mick Jagger (78) durchs Leben. Im Jahr 2019 wurde über eine Beziehung der Brünetten zu Clint Eastwood (91) gemunkelt, welche sie allerdings abstritt und ihr Verhältnis nur als Freundschaft betitelte. Seither war es eher ruhig, um einen vermeintlichen neuen Partner an ihrer Seite. Doch mit neuen Fotos sorgt Noornun wieder für Spekulationen rund um ihr Liebesleben

Auf kürzlich aufgenommenen Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sich nämlich Al Pacino (81) und Noor, vertraut nach einem Abendessen im kalifornischen Venice: Nach Aussage eines Augenzeugen hatten die Turteltauben im schicken italienischen Restaurant Felix in Venice Beach ein nobles Abendessen genossen. Danach stiegen die beiden gemeinsam in ein Auto und fuhren davon.

An einen Altersunterschied von über 50 Jahren ist Noor bereits von ihrem Ex-Freund Mick gewöhnt: "Unser Alter spielte für mich keine Rolle", stellte sie gegenüber Daily Mail klar. "Das Herz weiß nicht, was es sieht, es weiß nur, was es fühlt. Es war meine erste ernsthafte Beziehung, aber es war eine glückliche Zeit für mich", erzählt sie über ihre Beziehung zu Rolling-Stone-Legende Mick Jagger.

Anzeige

Getty Images Mick Jagger auf dem Filmfestival in Venedig

Anzeige

MEGA Al Pacino, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de