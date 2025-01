Trotz Trennung: Al Pacino und Noor genießen Dinner zu zweit

Al Pacino (84) und Noor Alfallah (31) wurden am Montag, dem 6. Januar, zusammen im privaten Mitgliederclub The San Vicente Bungalows in West Hollywood gesichtet, wie Fotos der Daily Mail zeigen. Obwohl die beiden seit letztem Jahr getrennt sind, verbindet sie eine enge Freundschaft. Gemeinsam haben sie den einjährigen Sohn Roman Alfallah Pacino, den sie als Co-Eltern großziehen. Der 84-jährige Schauspieler und die 31-jährige Filmproduzentin wurden beim Verlassen des exklusiven Lokals fotografiert, was die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zog.

Die Beziehung zwischen Al und Noor wurde 2022 bekannt, doch im September des vergangenen Jahres bestätigte der "Scarface"-Darsteller in einem Interview mit dem Magazin People, dass sie kein Paar mehr sind. Sein Sprecher betonte jedoch, dass die beiden weiterhin "sehr gute Freunde" seien. Al teilte in einem Interview mit The New York Times seine Begeisterung für seinen Nachwuchs: "Es ist ein Wunder. Es ist großartig, meine Kinder zu sehen." Noch vor der Veröffentlichung seiner Memoiren "Sonny Boy" schrieb er bereits liebevoll über seinen Sohn Roman.

Das gemeinsame Abendessen von Al und Noor zeigt, wie sie trotz der Trennung eine gelebte Harmonie pflegen. Noor, die vor allem für ihre Arbeit als Filmproduzentin bekannt ist, hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über ihren Sohn verriet sie lediglich, dass er eine "Kombination" aus ihr und Al sei und sie darauf achte, sein Gesicht nicht öffentlich zu zeigen. Al selbst hat insgesamt vier Kinder aus verschiedenen Beziehungen und sprach mehrmals öffentlich über seine Freude, erneut Vater geworden zu sein. Für den Schauspieler bleibt die Vaterschaft, unabhängig vom Alter, eine wertvolle Konstante in seinem Leben.

Getty Images Noor Alfallah, Ex-Partnerin von Al Pacino

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

