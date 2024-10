Trotz Beziehungen: Deshalb hat Al Pacino nicht geheiratet

Al Pacino (84) enthüllt in seiner neuen Autobiografie "Sonny Boy", warum er sich sein Leben lang gegen die Ehe entschieden hat. Trotz zahlreicher hochkarätiger Romanzen, darunter mit Diane Keaton (78), Lucila Solá und Penelope Ann Miller (60), hat der Schauspieler niemals den Bund fürs Leben geschlossen. In seinem Buch beschreibt Al, dass er nie den Nutzen in einer Ehe gesehen habe. "Ich schätze, ich habe nicht gesehen, wie es irgendetwas bringen würde. Ich wollte nur das vermeiden, was ich damals für das Unvermeidliche hielt: den Einstieg in den Schmerzenszug", erklärt Al.

Besonders tief sei seine Beziehung zu der "Apollo 13"-Darstellerin Kathleen Quinlan gewesen, mit der er von 1979 bis 1981 liiert war. Damals habe er kurz davor gestanden, sie zu heiraten. "Meine Zeit mit Kathleen war das, was einer Hochzeit am nächsten kam. Aber ich bin immer vor der Ehe zurückgeschreckt", gesteht Al und ergänzt: "Es war nicht leicht, Nein zur Ehe mit einer Frau zu sagen, die ich liebe." Da sie unbedingt heiraten wollte, habe sie ihn schließlich verlassen.

Obwohl der Hollywoodstar nie den Schritt vor den Traualtar wagte, wurde er mehrfach Vater: Al hat insgesamt vier Kinder aus verschiedenen Beziehungen, darunter die 34-jährige Julie Marie mit Schauspiel-Coach Jan Tarrant und die Zwillinge Anton und Olivia mit der Schauspielerin Beverly D'Angelo. Erst kürzlich, im Alter von 83, wurde er erneut Vater eines Sohnes namens Roman. Doch auch seine Beziehung mit der Mutter von Roman, Noor Alfallah zerbrach, wie der "Der Pate"-Star kürzlich gegenüber People bestätigte. Auf die Frage, ob er derzeit eine Beziehung führe, antwortete Al: "Nein, ich habe eine Freundschaft."

Getty Images Al Pacino im November 2021 in New York

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

