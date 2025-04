85 Jahre: Al Pacino reflektiert über sein Leben in der Bronx

Al Pacino feiert heute einen ganz besonderen Geburtstag: Der legendäre Schauspieler, bekannt aus Meisterwerken wie "Der Pate" und "Scarface", wird stolze 85 Jahre alt. Al Pacino selbst spricht von einem "Wunder", dass er dieses Alter überhaupt erreicht hat – denn als Kind in den Straßen des New Yorker Stadtteils Bronx schwebte er immer am Rande des Abgrunds. Während viele seiner Jugendfreunde schon mit dreißig an Heroin starben, kämpfte sich Al (85) mit seiner Mutter Rose durch eine Kindheit voller Armut und Gefahren. "Ich bin nur dank meiner Mutter noch da. Ich habe ihr nie gedankt, dass sie mich von dem Weg fernhielt, der zu Kriminalität, Gefahr und Gewalt führte, zu der Nadel, die Petey, Cliffy und Bruce tötete", verriet der Hollywoodstar in einem Gespräch mit dem Magazin Mirror.

Geprägt durch Erlebnisse wie die Scheidung seiner Eltern, bittere Not, eine psychisch kranke Mutter und den Verlust enger Freunde, entkam Pacino nur knapp den dunklen Seiten der Bronx. Bereits mit neun Jahren fing er an zu trinken, doch die Stärke seiner Mutter, die ihn nachts nicht auf die Straße ließ, schützte ihn vor dem Absturz in Kriminalität und Drogen. Rückblickend sagt Al Pacino: "Ich habe sie damals gehasst, aber sie hat mir das Leben gerettet." Nach dem frühen Tod seiner Mutter und seines Großvaters verlor Pacino fast den Halt – Alkohol und Tabletten halfen ihm kurzfristig, mit dem Schmerz fertigzuwerden. Dennoch schaffte er es, seinem Leben mit Disziplin und Leidenschaft für die Schauspielerei eine neue Richtung zu geben. In dem legendären Actors' Studio lernte er sein Handwerk – und bekam schließlich durch Francis Ford Coppola (86) seine große Chance als Michael Corleone.

Dennoch blieb Al Pacino ein Suchender, auf der Bühne wie im Privatleben. Über 70 Filme gehen mittlerweile auf sein Konto und zahlreiche Auszeichnungen wie ein Oscar, mehrere Golden Globes, Emmys und Tonys. Seine große Liebe fand er am Set von "Der Pate" in Diane Keaton (79), aber auch Beziehungen mit Jill Clayburgh oder Beverly D'Angelo (73) und Affären mit Kolleginnen wie Tuesday Weld prägten sein Leben. Mit drei verschiedenen Frauen hat er vier Kinder: Tochter Julie Marie (35), die Zwillinge Anton und Olivia sowie seit 2023 Söhnchen Roman. Seinen Kindern widmete er kürzlich sogar ein eigenes Buch, wie er erzählte. Trotz aller Turbulenzen sei eines immer geblieben: die Dankbarkeit für die "Lebensretter" seiner Kindheit – seien es seine Mutter, Großeltern oder Freunde, die ihn stets vor dem Schlimmsten bewahrten.

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Getty Images Al Pacino bei den Oscars 2020

