Al Pacino wurde beinahe von einem weiblichen Fan entführt

Mit dieser Geschichte überrascht Al Pacino (84) seine Fans! In seinen kürzlich veröffentlichten Memoiren "Sonny Boy" erinnert sich der Regisseur daran, wie er auf einer Reise durch die USA so betrunken war, dass er den Weg nach Hause nicht mehr finden konnte. Eine fremde Frau bot an, ihm zu helfen und ihn zu fahren, was er damals dankend annahm. Der Schauspieler schreibt: "Als wir fuhren, konnte ich selbst in meiner Benommenheit erkennen, dass sie mich nicht dorthin zurückbrachte, wo ich wohnte." Daraufhin fragte er, was los sei. Die erschütternde Antwort des Fans lautete: "Ich entführe dich."

Al beschreibt in seinem Buch, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits ein berühmter Mann war und deutlich erkannte, dass dieser gefährliche Fan keinen Spaß machte, sondern "verrückt" gewesen sei. Der Darsteller wusste sich aber zu helfen und drohte diesem mit einer waghalsigen Aktion: "Ich war ein bisschen betrunken, aber ich war bereit, aus einem fahrenden Auto zu springen, wenn es sein musste." Dies war nicht nötig, da die Frau zur Besinnung kam und ihn schließlich doch heimbrachte.

Die Tatsache, dass Al durch den Konsum von Alkohol ein Stück weit die Kontrolle verlor, war kein Einzelfall. Der 84-Jährige offenbarte in einem Interview mit People, dass er durch Alkoholmissbrauch in der Vergangenheit beinahe sein Gedächtnis verloren habe. Er gestand im Laufe des Gesprächs, dass er zeitig anfing, Alkohol und Drogen zu sich zu nehmen – um mit dem Druck als Star umzugehen. Als er begann, Dinge bei sogenannten Blackouts zu vergessen, entschied er, nüchtern zu werden.

Getty Images Al Pacino beim Tribeca Film Festival im Juni 2022

Getty Images Al Pacino bei der "Danny Collins"-Premiere in London

