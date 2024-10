In diesem Film spielte Al Pacino wegen seiner Geldnot mit

Der berühmte Schauspieler Al Pacino (84) kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Wie sich jetzt herausstellt, sah sich der Star jedoch zeitweise dazu gezwungen, bestimmte Rollen nur aus finanzieller Not heraus anzunehmen. In seinen Memoiren "Sonny Boy" schreibt er, dass sein Buchhalter nicht vertrauenswürdig gewesen sei, wodurch er sein gesamtes Vermögen verloren hatte. Dann fragte ihn Adam Sandler (58) für eine Rolle in der Komödie "Jack und Jill" an, die er nur aus der Geldnot heraus annahm: "'Jack und Jill‘ war der erste Film, den ich drehte, nachdem ich mein Geld verloren hatte. Um ehrlich zu sein, habe ich ihn gemacht, weil ich nichts anderes hatte."

Er beschreibt völlig offen, wie verzweifelt er zu dem damaligen Zeitpunkt war: "Ich dachte: [...] Ich bin am Arsch." Für ihn kam das Angebot von Adam damals wie gerufen, sodass er aufgrund der üppigen Bezahlung keine Wahl hatte. Er beschreibt: "Ich war pleite. Ich hatte 50 Millionen und dann hatte ich nichts." Er erklärt, dass er bei jedem Job aufgrund von etlichen Abgaben mehr als die Hälfte seines Einkommens verliert: "Je mehr Geld du verdienst, desto weniger hast du."

Al Pacino hat aber nicht nur eine abenteuerliche berufliche Laufbahn hinter sich, sondern ein ebenso spannendes Privatleben. Sein erneutes Vaterglück mit über 80 Jahren überraschte seine Fans. Sein jüngster Sohn Roman Alfallah Pacino, den er mit seiner jetzigen Ex-Freundin Noor Alfallah hat, ist mittlerweile süße 16 Monate alt. Im Gespräch mit People verriet der "Im Auftrag des Teufels"-Darsteller, wie es für ihn ist, im hohen Alter noch einmal Papa zu werden: "Es fühlt sich immer gleich an. Es ist ein kleines Wunder."

Getty Images Adam Sandler, Berlinale 2024

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

